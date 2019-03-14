الإنذار المبكّر يحذّر من طقس الساعات القادمة على 6 مناطق



أصدر مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بشأن استمرار نشاط الرياح السطحية المؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في ستّ مناطق بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن نشاط الرياح السطحية يؤثر على 6 مناطق، وهي المدينة المنورة وتبوك وحائل، والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.

وأكّدت هيئة الأرصاد، أن الحالة المشار إليها ستبدأ من الخامسة مساء اليوم، حتى الحادية عشرة من صباح غد الجمعة، على معظم مدن ومحافظات المناطق الست.

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وكانت هيئة الأرصاد، قد توقّعت أن يبدأ فصل الربيع لهذا العام، في الأول من مارس الجاري وينتهي في 31 مايو القادم، بينما يبدأ فلكيًّا في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو القادم.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة (العظمى والصغرى)، تسجّل خلال فصل الربيع، ارتفاعًا تدريجيًّا على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس الجاري وحتى شهر إبريل المقبل، بينما تسجّل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو القادم في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتّسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لشهر الصيف.

وبشأن معدلات درجة الحرارة العظمى، أكدت الهيئة أن التوقعات الفصلية لربيع هذا العام تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع الذي يتّسم بأنه من المواسم المطيرة، وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى التي قد تكون الأمطار فيها شديدة الغزارة أحيانًا.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإشارة إلى هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، وأنها ستكون أعلى من المعدلات شمال شرق ووسط وغرب المملكة.

