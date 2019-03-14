بالصور.. تسع إصابات إثر اندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات ببريدة

متحدث الهلال الأحمر: الحالات مطمئنة
أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، إصابة 9 حالات، إثر اندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة على طريق أبوبكر الصديق.
وقال متحدث الهلال الأحمر بالقصيم، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا عند الساعة 13:46 بعد ظهر اليوم الخميس، يفيد بوجود حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة على طريق أبوبكر الصديق.
وأكد أن غرفة العمليات بالمنطقة وجهت خمس فرق إسعافية وفرقتي عناية إلى الموقع؛ حيث وصلت في زمن استجابة (6 دقائق)، بحضور كل الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن مساعد المدير العامّ للشؤون الإسعافية شارك بموقع الحدث والمدير الطبي والقائد الميداني، حيث قامت الفرق الإسعافية بعلاج أربع حالات خفيفة في الموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن، كما تم نقل أربع حالات متوسطة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم، مؤكدًا أن الحالات التسعة مطمئنة.
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