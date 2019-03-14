أمين مكّة يوجّه باتّخاذ الإجراءات ضد المقاول المسؤول عن تقاطع «العكيشية»

أصدر الأمين العام للعاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، قرارًا بسحب جزء من مشروع تقاطع «الدائري الرابع» من المقاول المنفّذ، على خلفية تأخّره في التنفيذ وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد.

ومن المقر له، أن يربط مشروع «الدائري الرابع» بين طريق «العكيشية» وطريق علي بن أبي طالب، بمكة المكرمة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢٠٠ مليون ريال، ونظرًا لتأخر المقاول في التنفيذ، ولعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد، فقد أصدر أمين مكة قراره بسحب المشروع من المقاول المنفذ، موجهًا باستكمال الإجراءات القانونية ضده، مع تكليف شكرة أخرى باستكمال الأعمال المتبقية بشكل عاجل.

وأكد القويحص، على ضرورة متابعة سير جميع أعمال المشاريع البلدية بالعاصمة المقدسة، ورصد نسب الإنجاز، وبينما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع قبل موسم حج هذا العام، فقد طالب بضرورة الكشف عن العوائق الحقيقية التي قد يجدها المقاولون خلال سير عمليات تنفيذ المشاريع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجتها على الفور.

يُشار إلى أن الدائري الرابع يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية 6 مليارات ريال سعودي، وتم توقيع عقد ربط الطريق «الدائري الرابع» مع طريق جدة بتكلفة 80 مليون ريال، كما شملت المرحلة الثانية منه الربط مع طريق السيل بتكلفة 418 مليونًا، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المدينة المنورة والجزء الرابط مع طريق جدة بتكلفة 673 مليونًا، بينما بلغت تكلفة الجزء الرابط بين شارع ذات النطاقين وحي العوالي 64 مليونًا، والرابط مع طريق الليث بـ109 ملايين ريال، والطريق الرابط مع طريق جدة السريع بنحو 314 مليونًا، والطريق الرابط مع «مخطط العكيشية» بنحو 200 مليون، والرابط مع جبل ثور بـ260 مليون ريال، ويضم طريق جدة السريع بمكة 5 جسور بأكثر من 314 مليون ريال.