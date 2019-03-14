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انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور يكشف عن قرب تنفيذ عقوبات أمريكية ضد بن سلمان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 08:41 مساءً - كشف السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، عن قرب تنفيذ عقوبات أمريكية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفيّة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر 2018.
وقال غراهام، في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية، اليوم الخميس: "ستكون هناك عقوبات ضد بن سلمان، وسأدعم هذا الأمر".
وأضاف غراهام: "لا يمكن أن تكون جريمة قتل خاشقجي تمّت دون علم ولي العهد السعودي، وإذا سامحنا بن سلمان بهذه القضية فماذا سنفعل في المستقبل؟".
وتابع: "في حال أرادت الرياض أن تكون حليفا استراتيجياً لواشنطن فعليها أن تتصرف بشكل مختلف، وأنا أريد علاقة جيدة مع السعودية، ولكن ليس بأي ثمن".
يُشار إلى أنه منذ اغتيال خاشقجي، تشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار بالدولة في الجريمة.
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