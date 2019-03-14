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عروض متنوعة لـ عالم الرحل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - واس
تستعرض القرية السعودية للإبل من خلال فعاليات” عالم الرحل” والألعاب البدوية العالية ” النوماد ” بتقيدم العروض الفلكورية والبهلوانية والألعاب المنتوعة، للدول المشاركة في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حاليًا بالصياهد.
وتحظى تلك العروض والألعاب بإقبال كبير من زوار القرية الذين يلتقطون الصور التذكارية لتلك الفعاليات، و تمثل 83 دولة مشاركة تصف الرحل عند البادية في مختلف دول العالم، حيث تشمل على الرقصات الشعبية، والموسيقى الفلكورية، والعروض البهلوانية ،إضافة إلى الألعاب البدوية الشعبية، واللباس التقليدي للدول المشاركة، والتي تُعرض عبر مسرح مفتوح لزوار المهرجان.
يذكر أن القرية العالمية للألعاب البدوية ” النوماد ” تفتح أبوابها للزوار من الساعة الثالثة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.
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