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اكتمال مشروع توصيلات الصرف الصحي وتشغيلها بحي الصفا 4 في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال أعمال تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات بحي الصفا 4 بمحافظة جدة.
وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة، أن المشروع تضمن ثلاث مراحل بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، موضحاً أن المشروع يخدم ما يقارب 300 عقار، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ شبكة بطول 5 كم وسط تحديات ميدانية كبيرة نتيجة تجاورها لشبكات ومرافق خدمية هامة أخرى لقطاعات مختلفة بكثافة عالية، مبيناً تضافر جهود فرق الشركة مع نظيراتها بالقطاعات الأخرى كفريق عمل واحد لإنجاز المشروع دون التأثير على الخدمات الأخرى.
وبيّن المهندس حسن القرني، المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة، أن إدارة المشاريع بالشركة قامت بالإشراف على المشروع بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الفنية نفذها المهندسون وطاقمها الفني، مبيناً أن المشروع نفذ في 10 أشهر واكتمل قبل مدته التعاقدية المقدرة بـ 12 شهراً، مشيراً إلى الانتهاء من جميع مراحل العمل، واستفادت العقارات المخدومة فعلياً من خدمة الصرف الصحي.
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