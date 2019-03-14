2019-03-14

انطلاق فعالية المشي بشارع الفن في أبها.. غداً

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير ⁧تركي بن طلال⁩ بن عبدالعزيز أمير منطقة ⁧‫عسير⁩ تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير فعالية رياضة المشي تحت شعار “امش 30″، وذلك يوم غدٍ الجمعة عند الساعة الرابعة عصراً بطريق الملك خالد (شارع الفن ) بمدينة أبها.

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وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحي آل شايع أن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها “وزارة الصحة” في جميع مناطق المملكة تحت شعار “امش 30″، وتستهدف جميع فئات المجتمع، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

مشيراً إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم أخصائيين، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر والدم، وألعاب حركية للأطفال.

مبينًا أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.