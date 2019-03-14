الان تتابع الأرصاد: موجة باردة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تضرب معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/03/15 في المملكة. وقالت: من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة موجة باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، مرتفعات الباحة، مرتفعات عسير، مرتفعات جازان، مرتفعات نجران.

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