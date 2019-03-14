الان تتابع النيابة توضح عقوبة الاتجار في البشر (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لهيئة النيابة العامة في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توضيحًا بشأن النظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠ هـ.

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