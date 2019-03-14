شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السلامة المرورية يستعرض التجارب الدولية في خفض الحوادث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أنهى مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد في الرياض على مدى ثلاثة أيام، برعاية وزير الداخلية، أعماله أمس برفع توصيات تناولت خمسة محاور مرورية، تضمنت: نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، التقنيات الحديثة في عمليات الضبط والحركة المرورية الذكية، استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، ودور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية.

وعبّر مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، عن بالغ شكره وتقديره للمشاركين في المؤتمر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والخبراء والباحثين الدوليين المختصين في مجال السلامة المرورية من داخل المملكة وخارجها الذين أثروا موضوعات المؤتمر بالأوراق العلمية والنقاش، ما أسفر عن الخروج بتوصيات عملية سيكون لتطبيقها الأثر الكبير في دعم جهود المملكة لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من خسائرها البشرية والمادية