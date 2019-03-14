شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة ضحية «الإثيوبية المنكوبة».. بين البحث عن «الجثمان» وأمنية «صلاة الغائب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان بن بندر (جدة)

لا يمكن للمتصل هاتفياً بذوي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة التفريق بين حشرجة الصوت وضعف شبكة الاتصال الدولي من أديس أبابا، فلا تغدو الكلمات المعلقة بالدعاء والأمل للوصول إلى جثمان سعد إلا الشغل الشاغل للعائلة، بعد أن تكبد عم الفقيد وشقيقه عناء السفر من الرياض إلى العاصمة الإثيوبية لمتابعة مستجدات الحادثة، والبحث عن جثمان ابنهم.

وإضافة إلى أمل البحث عن جثمان سعد، أخبرت عائلة الفقيد "الخليج 365" عن أمنيتهم بأداء «صلاة الغائب» على ابنهم في الحرم المكي، ذات الأمنية التي رفعها السفير السعودي في أديس أبابا عبدالله العرجاني في برقية إلى وزارة الخارجية السعودية أمس (الخميس).

وكشف أقارب الضحية السعودي في الطائرة الإثيوبية المنكوبة لـ«الخليج 365» أن السلطات الإثيوبية أخذت عصر أمس (الخميس) عينة الـ DNA من شقيق المطيري لفحص ما تبقى من أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة.