شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث وحدة سورية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل)

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مؤتمر بروكسل «الثالث» لدعم مستقبل سورية والمنطقة، المنعقد في عاصمة مملكة بلجيكا.

والتقى الجبير على هامش المؤتمر، في مقر البرلمان الأوروبي، دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمبعوث البريطاني لسوريا مارتن لونغدن، و وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، و وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأمريكي لسورية جيمس جيفري، ونائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليارد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سورية.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.