شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة: حريق في «الكلية التقنية» يصيب 9 طالبات.. وحالتهن مطمئنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل(بريدة)

فيما اندلع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة اليوم (الخميس)، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الجعيثن أن الفرق الإسعافية عالجت أربع حالات ‏خفيفة في الموقع، ونقلت نقل أربع حالات أخرى متوسطة إلى المستشفى عبر «الهلال الأحمر»، وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم.

وأكد الجعيثن في بيان صحفي، أن كافة الحالات الـ 9 مطمئنة.

وأضاف «وجّهت غرفة العمليات بالمنطقة خمس فرق إسعافية و فرقتي عناية إلى الموقع حيث وصلت في زمن استجابة لم يتجاوز الـ 6 دقائق».