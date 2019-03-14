"القصر الأحمر" بالرياض يعرض للمرة الأولى مقتنياته التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

للمرة الأولى منذ عقود، يفتح معرض "القصر الأحمر" بالرياض أبوابه للزوار في الفترة من 13 مارس إلى 20 أبريل، حيث تعرض مقتنيات تاريخية لملوك السعودية على فترتين يوميا، الأولى من الساعة الـ9 صباحا إلى الـ12 مساء، والفترة الثانية من الـ 4 مساء إلى الـ11.

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ويكتسب القصر الأحمر مكانته التاريخية في عدد من الجوانب، أهمها أن القصر بني بأمر الملك عبدالعزيز عام 1942 ليكون قصرا لابنه الملك سعود الذي كان آنذاك وليا للعهد، إضافة إلى أن هذا القصر هو أول مبنى تم تشييده بالاسمنت والحديد في العاصمة، وبعد انتقال الملك سعود إلى قصوره في الناصرية عام 1956 أصبح "القصر الأحمر" مقرا لمجلس الوزراء، واستمر ذلك إلى عام 1988.

كما أن هذا القصر المكون من 16 جناحا اكتسب اسمه من لونه المائل للحمرة، ويعد تحفة معمارية فريدة، لذا كان مقرا لاستقبال كبار زوار الدولة، من رؤساء الدول.

ولا يزال "القصر الأحمر" شاهدا على كثير من القرارات السياسية والتحولات التاريخية في المنطقة.