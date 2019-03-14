المساعدة المقطوعة 1440.. رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

ننشر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقعنا عرب فور نيوز، والمساعدة المقطوعة هى أحد المعاشات التي يقدمها التضامن الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والهدف منها المساعدة في تحسين الدخل للأسر السعودية ذات الدخل الضعيف، ويتم صرف هذه المساعدة بشكل متقطع وليست بشكل دائم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440

والمساعدة المقطوعة ليس لها موعد محدد للصرف، ولكن يمكن الاستعلام عن موعد نزولها أو صرفها من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والذي خصصته وزارة العمل السعودية، حيث يتم الدخول إلى الموقع عبر الرابط، وكتابة رمز التحقق الموجود أمامك، ثم الضغط على كلمة عرض، سوف يفتح أمامك صفحة أخرى وتوجد بها خانة تطالب برقم السجل المدني، بعد إدخال رقم السجل والضغط على عرض سوف يظهر أمامك بيان بكل ما يخص المساعدة المقطوعة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الضمان الاجتماعي، من أجل توفير الوقت والجهد والعناء على المواطنين.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

ومن خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، يمكن معرفة موعد صرف المساعدة أو معرفة أذا تم رفض الطلب مع وجود شرح أسباب الرفض، ويمكن الحصول على رقم الطلب من خلال الاتصال بأحد الأرقام التالية:

من الهاتف الجوال 0112915588.

من الهاتف الأرضي 8001222777.

والاستماع إلى التسجيلات الموجود، وإدخال رقم السجل المدني، ثم إدخال رقم 2 الخاص بالبرامج المساعدة، ثم الضغط على رقم 1 للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهنا يتم إعطائك رقم الطلب الخاص بك، ويجب تدوين هذا الرقم للاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني