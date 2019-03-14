، 4  رموز في اليوم الرابع لأشواط الهجن الختامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المري": سوء الأحوال الجوية لم تعرقل سير الأشواط

انطلق اليوم رابع أيام الأشواط الختامية بواقع (26) شوط بكار وقعدان في سن "اللقايا"، من مسافة خمسة كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن، والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.

وحققت "الظبي" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "الشهم" رمز القعدان، بينما حقق راشد بن حمد العفاري رمز القعدان بـ"أديب" رمز الأشواط العامة، وحققت "الفايزة" العائدة ملكيتها إلى محمد المنصوري رمز البكار للأشواط العامة.

وبين نائب الرئيس التنفيذي بنادي الإبل، المهندس عبدالله المري، أن سوء الأحوال الجوية التي تمر على الميدان لم تعرقل سير الأشواط، مضيفاً أن نادي الإبل يعمل على تهيئة أرضية الميدان يومياً، وقياس التواقيت السابقة لوضع مناخ يساعد على كسرها.