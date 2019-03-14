، الوسط الإعلامي يُفجع بوفاة الزميل "سلطان الميموني" بحادث مروري ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترك بصمة مؤثرة في كل مكان عمل فيه

فُجع الوسط الإعلامي في منطقة المدينة المنورة، اليوم، بوفاة الزميل سلطان الميموني صاحب الابتسامة الدائمة والقلب النقي، وذلك إثر حادث مروري في حفر الباطن برفقة عائلته؛ حيث توفي أبناؤه الأكبر "نواف" في نفس الحادث، وأُدخلت زوجته وابنه مستشفى حفر الباطن.

ونعى "الميموني" الزملاء الإعلاميون والصحفيون السعوديون، الذين زاملوه أثناء عمله في الكثير من الصحف، من أبرزها صحيفة "المدينة" و"عكاظ"، فترك بصمة مؤثرة في كل مكان عمل فيه.

"الخليج 365" التي آلمها النبأ؛ تتقدّم بخالص العزاء لإخوان وأقارب الفقيد بالعزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.