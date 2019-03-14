، مطار الملك فهد بالدمام يستقبل أول رحلة داخلية لزوار "موسم الشرقية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن أكثر من 100 فعالية متنوعة بمختلف مدن المنطقة

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم الخميس 14 مارس، أولى الطائرات وصولاً للمنطقة الشرقية قادمةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى متنها زوار لحضور انطلاقة فعاليات "موسم الشرقية"، وذلك اعتباراً من يوم 14 وحتى 30 مارس الجاري.

وتفصيلاً، حظي ركاب الطائرة بترحيب واستقبال حافل يؤكد فرحة وسعادة أهل الشرقية بضيوفهم الكرام، مع أجمل الأمنيات لهم بإقامة طيبة وسعيدة في رحاب فعاليات "موسم الشرقية" التي تتضمن أكثر من 100 فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية وفنية ممتعة وشيقة في مختلف مدن المنطقة الشرقية.