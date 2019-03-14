، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام.. بعثة الفيحاء تصل إلى دبي اليوم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى إمارة دبي حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام، حيث أجرى أول تمارينه على ملعب نادي شباب أهلي دبي تحت إشراف المدير الفني للفريق نور الدين زكري.
وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم عمليات الإحماء، بعد ذلك أجرى اللاعبون مجموعة من التمارين الفنية، والتي اعتمدت على بناء الهجمات وتقارب الخطوط، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة برفقة مدرب الحراس كلاوديو بوزنيو.
وأجرى مهند فلاتة تمارين فردية برفقة المعد البدني فيما أراح الجهاز الطبي عبدالرحمن البركة لإصابته بالتواء في الإصبع، ونايف كريري لإصابته بالإنفلونزا، وواصل توفيق بوحيمد الراحة السلبية التي أقرها الجهاز الطبي على إثر إصابته بكدمة في غضروف الركبة، على أن يبدأ برنامجه العلاجي بعد غدٍ السبت.
من جهة أخرى تقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر الحالي في دبي ثلاث مباريات ودية حيث سيواجه في المباراة الأولى نادي اتحاد كلباء يوم الاثنين 18 مارس والمباراة الثانية أمام النصر الإماراتي يوم الأربعاء 20 مارس وتختتم المباريات الودية بمواجهة نادي عجمان يوم 22 مارس.
لإقامة معسكر لمدة 10 أيام.. بعثة الفيحاء تصل إلى دبي اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى إمارة دبي حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام، حيث أجرى أول تمارينه على ملعب نادي شباب أهلي دبي تحت إشراف المدير الفني للفريق نور الدين زكري.
وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم عمليات الإحماء، بعد ذلك أجرى اللاعبون مجموعة من التمارين الفنية، والتي اعتمدت على بناء الهجمات وتقارب الخطوط، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة برفقة مدرب الحراس كلاوديو بوزنيو.
وأجرى مهند فلاتة تمارين فردية برفقة المعد البدني فيما أراح الجهاز الطبي عبدالرحمن البركة لإصابته بالتواء في الإصبع، ونايف كريري لإصابته بالإنفلونزا، وواصل توفيق بوحيمد الراحة السلبية التي أقرها الجهاز الطبي على إثر إصابته بكدمة في غضروف الركبة، على أن يبدأ برنامجه العلاجي بعد غدٍ السبت.
من جهة أخرى تقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر الحالي في دبي ثلاث مباريات ودية حيث سيواجه في المباراة الأولى نادي اتحاد كلباء يوم الاثنين 18 مارس والمباراة الثانية أمام النصر الإماراتي يوم الأربعاء 20 مارس وتختتم المباريات الودية بمواجهة نادي عجمان يوم 22 مارس.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
08:38 PM
وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى إمارة دبي حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام، حيث أجرى أول تمارينه على ملعب نادي شباب أهلي دبي تحت إشراف المدير الفني للفريق نور الدين زكري.
وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم عمليات الإحماء، بعد ذلك أجرى اللاعبون مجموعة من التمارين الفنية، والتي اعتمدت على بناء الهجمات وتقارب الخطوط، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة برفقة مدرب الحراس كلاوديو بوزنيو.
وأجرى مهند فلاتة تمارين فردية برفقة المعد البدني فيما أراح الجهاز الطبي عبدالرحمن البركة لإصابته بالتواء في الإصبع، ونايف كريري لإصابته بالإنفلونزا، وواصل توفيق بوحيمد الراحة السلبية التي أقرها الجهاز الطبي على إثر إصابته بكدمة في غضروف الركبة، على أن يبدأ برنامجه العلاجي بعد غدٍ السبت.
من جهة أخرى تقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر الحالي في دبي ثلاث مباريات ودية حيث سيواجه في المباراة الأولى نادي اتحاد كلباء يوم الاثنين 18 مارس والمباراة الثانية أمام النصر الإماراتي يوم الأربعاء 20 مارس وتختتم المباريات الودية بمواجهة نادي عجمان يوم 22 مارس.
، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام.. بعثة الفيحاء تصل إلى دبي اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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