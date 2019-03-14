لقي طفل في مدينة الجبيل الصناعية مصرعه؛ اختناقاً داخل صندوق بالمنزل. وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء، صوراً للطفل، مطالبين بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن فقده ذووه في إحدى الحدائق بمدينة الجبيل الصناعية، قبل أن تعثر عليه عائلته في وقت متأخر، متوفىً اختناقاً داخل صندوق بالمنزل.

وأكد والد الطفل هذه الواقعة، وقال لموقع “سبق”: ستؤدى الصلاة على الطفل وتشييع الجثمان عصر اليوم الخميس بمدينة الجبيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مأساة عائلة بالجبيل.. فقدوا طفلهم بحديقة ثم وجدوا جثته في صندوق بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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