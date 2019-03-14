الكويت تحقق في خروج سعودي ممنوع من السفر عبر منفذ السالمي

بدأت وزارة الداخلية في الكويت ممثلة بقطاع أمن المنافذ تحقيقاتها بشأن خروج مواطن سعودي من البلاد عبر منفذ السالمي رغم منعه من السفر. وقال مصدر أمني كويتي وفقاً لـ “الراي”، إن المواطن السعودي مطلوب على خلفية عدة قضايا، كما أنه مدرج على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرة إلى أنه غادر البلاد دون تسجيل اسمه في الحاسب الآلي.

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