“التجارة” تُغلق 18 حساباً في مواقع التواصل سوّقت منتجات مغشوشة ومقلدة

أغلقت وزارة التجارة 10 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي تسوق سلعاً مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ليرتفع عدد الحسابات التي أغلقتها الوزارة منذ بداية العام 2019 وحتى الآن إلى 18 حساباً، يبلغ عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع. وتضمنت المنتجات المخالفة التي يتم تسويقها عبر هذه الحسابات، العطور والمستحضرات والخلطات التجميلية، ومنتجات التخسيس، وغيرها من السلع والمنتجات.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لرصد وتتبع المواقع والحسابات الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة. وكانت الوزارة قد أغلقت 55 حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعاً إلكترونياً لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تسويق منتجات مغشوشة ومقلدة خلال العام 2018.