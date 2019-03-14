النائب العام: فصل المتابعة عن التفتيش وجعلها دائرة مستقلة تحت إشرافنا مباشرةً

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها، والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المستمر لأعمالها، من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030. وأشار “المعجب”، خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيس، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان، إلى أنه وبعد صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعانٍ جليلة ترتكز على الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة، بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.

وقال: حرصاً منا على تطوير العمل والارتقاء به، وتتبع مكامن الخلل، ومعالجة بما يتواءم مع ذلك، فقد تم صدور قرارنا بفصل المتابعة عن دائرة التفتيش، وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بنا، وتحت إشرافنا مباشرةً. وأضاف: متابعة عمل الدولة مع دقة الإنجاز وإتقانه حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مستهدفين بذلك أن تكون بلادنا نموذجاً رائداً في العالم على كل الأصعدة. واختتم “المعجب” كلمته بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام ورعاية، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا، وأن تكلل الأعمال والجهود المبذولة كافة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.