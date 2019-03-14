هيئة المنافسة تشهر بشركة مطاعم الناضج وتغرمها 1.4 مليون ريال

قالت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس إنها شهرت بشركة “مطاعم الناضج” التي تعمل في قطاع المطاعم، في صحيفتين وغرمتها مليون و400 ألف ريال.

ووفقا لموقع سبق تمثلت المخالفة في الاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار.