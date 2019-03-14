قالت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس إنها شهرت بشركة “مطاعم الناضج” التي تعمل في قطاع المطاعم، في صحيفتين وغرمتها مليون و400 ألف ريال.
ووفقا لموقع سبق تمثلت المخالفة في الاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المنافسة تشهر بشركة مطاعم الناضج وتغرمها 1.4 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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