بالصور.. إنجاز أمني: احباط تهريب نصف طن من الحشيش بمنطقة نجران

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة نجران محاولة لتهريب 420 كيلوجراماً من الحشيش، كانت محملة في مركبة بداخلها شخصان كانا يحاولان عبور الحدود السعودية.

وأوضح متحدث حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القرني، أن رجال الحدود رصدوا سيارة يحاول قائدها تجاوز الحدود السعودية في حدود مسؤوليات قطاع شرورة، فتحركوا على الفور وتعاملوا معها بما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من السيطرة عليها وإيقافها.

وأضاف المقدم القرني، أنه بعد تفتيش المركبة عُثر بداخلها على 420 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، فجرى القبض على سائقها والشخص المرافق، واتُخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.