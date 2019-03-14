الاستعلام عن المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية

يتعلق برنامج المساعدات المقطوعة الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بالحماية الاجتماعية لطبقة محدودي الدخل، ويتم من خلال برامج الضمان الاجتماعي المتعددة.

وأصبح الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي محل بحث لدى طبقة واسعة من المواطنين السعوديين، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المساعدات نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتوالية لأسعار الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة سلة الأغذية.

وتعتبر هذه المساعدات أهم أنواع الدعم النقدي للأسر السعودية حتى تكفل لها حياة كريمة، وذلك حتى تتمكن هذه الأسر من مواجهة التغيرات السعرية للعديد من السلع الضرورية، ولمواجهة الظروف الاقتصادية.

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