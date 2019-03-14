موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة والقنوات الناقلة

يواجه فريق النصر السعودي مضيفه الوحدة، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019.

وتنطلق المباراة بين االفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية"، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة "KSA SPORTS 1".

ويدخل فريق النصر المباراة وبحوزته 52 نقطة محتلاً المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي، حصدهم خلال 23 جولة بالفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 والهزيمة في 3 آخرين.

بينما يحل فريق الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة في ترتيب جدول البطولة المحلية، جمعهم خلال 23 جولة أيضاً بعد أن فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 7 آخرين.