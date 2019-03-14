بالصور.. اختتام معرض «الأحوال المدنية» التوعوي بالقصيم

اختتمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة في مكتب أحوال عنيزة النسوي، أمس الأربعاء، معرضها التوعوي الذي أقامته على مدى خمسة أيام متتالية بمجمع العثيم التجاري عنيزة.

وزار المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، عدد من المسؤولين، للاطلاع عن كثب على الخدمات التقنية التي يعرضها سواء عن طريق الشاشات التفاعلية أو التطبيقات الذكية، وعكس المعرض التقدم والتطور الكبير في الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين والمواطنات.

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واستعرضت الأحوال المدنية بالمعرض التوعوي عدة خدمات للزوار منها خدمة «الحقيبة المتنقلة»، و«الموظفة نورة»، و«التفويض الإلكتروني»، و«بياناتي»، و«ذوي شهداء الواجب»، و«تقدير».

كما خصّص المعرض ركنًا تفاعليًّا تطبيقيًّا للأطفال، يشرح خطوات استخراج الهوية الوطنية بأساليب جذابة، يُحاكي قصة أولى مراحل البطاقة الرسمية للمواطنين؛ حيث يسهم هذا الركن، من خلال ما يقدمه للأطفال من هدايا وبطاقات تعريفية شبيهة بالهوية الوطنية الرسمية، في تعريفهم بمعنى الهوية الوطنية وما تحمله من أهمية كبيرة لهم في المستقبل، وضرورة المحافظة عليها وكيفية استخدامها؛ حيث يطلعون فيه على مصادر المعلومات، التي تُبنى عليها إصدار البطاقات، بالإضافة إلى ركن للفنانات التشكيليات؛ حيث تمثلت مشاركتهن في الرسم الحي المباشر عبر لوحات فنية لرسومات للهوية الوطنية ورسومات وطنية، وكذلك ركن لتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية بخدمات الأحوال المدنية، إلى جانب توزيع الهدايا لزوّار المعرض.

كما شهدت فعاليات المعرض تقديم العديد من العروض المرئية التعريفية بالخدمات المقدمة، وعرض لوحة «شهداء الواجب»، التي تضم صور وأسماء من قدّموا أرواحهم؛ دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن؛ لتكون حكاية كل شهيد في عيون زوّار المعرض مرسومة بالفخر.