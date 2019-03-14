«الغذاء والدواء» تتصدى لشركات ومنتجي التبغ بالسعودية بـ«سياسات صارمة»



تتجه هيئة الغذاء والدواء إلى إلزام شركات ومنتجي التبغ بالمملكة بالإفصاح عن المبالغ المالية التي تصرفها على التسويق لمنتجات التبغ وما يتم تحقيقه من أرباح، في خطوة منها لتقليل نشر منتجات التبغ.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الهيئة وضعت مؤخرًا عددًا من السياسات الصارمة للتعامل مع شركات ومؤسسات التبغ بالمملكة أو خارجها، بناءً على قرار جمعية الصحة العالمية الذي أكد أن الشركات تعمل على تقويض دور الحكومات في محاربة وباء التبغ لمنع انتشار التبغ الذي يسبب الوفاة.

وكشفت مصادر «عاجل» عن أهم تلك السياسات، التي تعتزم هيئة الغذاء والدواء تطبيقها، بينها: منع أي حوافز عن مؤسسات ومنتجي التبغ بالمملكة لترسيخ أعمالهم التجارية، والحد من التعامل أو التعاون المباشر بين الهيئة وتلك الشركات أو المؤسسات المصنعة للتبغ والمنتجة، مع استثناء مراقبة الهيئة الصارمة لأعمالها.

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كما تعتزم الهيئة، وفقًا لمصادر «عاجل»، رفض إقامة أي دعوات أو اتفاقيات أو قبول الزيارات أو المشاركة في ورش العمل المقدمة من تلك الشركات، بالإضافة إلى رفض تبني الشركات والمؤسسات أي مبادرات أو أنشطة اجتماعية لخدمة المجتمع.

وأكدت المصادر، أن من بين تلك السياسات التي تسعى الغذاء والدواء لتطبيقها، منع التعامل مع الشركات معاملة تفضيلية لتسهيل إجراءات فسح التبغ أو إنهاء إجراءات أخرى، ومنع الاستعانة بأي شخص يعمل في شركات ومؤسسات التبغ لمراقبة أو لصياغة سياسات تدابير لمراقبة منتجات التبغ، مع إلزام الشركات والمؤسسات بالشفافية الفعالة التي قد تعمل بها الشركات لمنع تدخلها في سياسات الصحة العامة.

وحددت الهيئة طريقة واحدة للتواصل معها وهي عبر «الإيميل»، مع منع أي لقاءات أو تواصل عبر الرقم العام للهيئة أو أي مراجعات لمندوبيها لأي سبب.

