عادل الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها

شدد على «عودة آمنة وكريمة» للاجئين..

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، على هامش «مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أن هناك إجماعًا على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية، مشددًا على «عودة آمنة وكريمة» للاجئين السوريين.

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