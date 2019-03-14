565 ألف ريال غرامة بحق 25 فردًا ومنشأة بيطرية خالفت أنظمة الثروة الحيوانية

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 فردًا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغرّمتهم بـ565 ألف ريال.

وأوضح مدير عامّ إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أنّ المخالفات، تمثّلت في نقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، إضافة إلى بيع الحليب بشكل غير نظاميّ، والمتاجرة بالحيوانات المريضة وتجويعها، إلى جانب إقامة منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطريّ.

وأشار الدويرج، إلى أن المخالفات جاءت 13 منها في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض بـ8 مخالفات، فمنطقة المدينة المنورة بمخالفتين، وأخيرًا منطقتا جازان والقصيم بمخالفة لكل منهما. مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

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وأكد الدويرج، أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية، داعيًا الجميع إلى التقيّد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها. مشيدًا بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن الإساءات، وكذلك بالمشاريع والمنشآت الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

ولفت إلى أن الوزارة ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة للأنظمة المذكورة، داعيًا مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة البيئة 500 ألف ريال غرامة، ضد عدد من مخالفي نظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق، وكان من بين تلك المخالفات تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزاين.