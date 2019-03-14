«التعليم» تعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، موضحة أنها سترسل رسائل نصية على هواتف المتقدمين.

وأوضحت وزارة التعليم، أنها ستتيح الاعتراض على نتائج الحركة بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة حركة النقل الخارجي، بلغت ١٩.٧٣٪ وأن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61% من مجموع عدد المعلمين والمعلمات، وأن المنقولين على الرغبة الأولى بلغت نسبتهم 60.84% والمنقولين على الرغبة الثانية بلغت نسبتهم 6.36%، وأن المنقولين على الرغبة الثالثة بلغت نسبتهم 3.75%، وأن المنقولين على باقي الرغبات بلغت نسبتهم 29.05%، بينما بلغت نسبة لم الشمل 8.5%.

ويمكن التعرف على نتيجة حركة النقل الخارجي من خلال الضغط هنا.

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وكانت مصادر قد أوضحت في وقت سابق، أنه سيتم إعلام المتقدمين في حركة النقل الخارجي سواء بالقبول أو الرفض، عبر رسائل نصية على هواتفهم، كما سيتم السماح للمتضررين تقديم اعتراض على نتيجة الحركة ولمدة عشرة أيام من إعلانها.

وتوقعت المصادر ألّا تتجاوز الحركة ما حققته العام الماضي، حيث بلغت نسبة 20% من المتقدمين والمتقدمات.

وحسب إحصائيات وزارة التعليم، فقد بلغت نسبة مَن تقدم لحركة النقل الخارجي في عام 1437هـ 14%، فيما بلغت النسبة 18% في عام 1438 هـ، و27% في عام 1439هـ.

