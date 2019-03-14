15 رحلة يوميًّا لنقل زوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وفّرت هيئة النقل 15 حافلة يوميًّا، لنقل الزوار لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة بالصياهد الجنوبية؛ تيسيرًا على المواطنين في الوصول لمقر المهرجان، وذلك منذ يوم 26 فبراير الماضي وحتى يوم 19 مارس الجاري.

وأوضحت الهيئة أنها تنظم عشر رحلات يوميًّا من «غرناطة مول» بالرياض، تبدأ رحلات الذهاب من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، على أن تبدأ رحلات العودة من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً.

وبينت الهيئة أن هناك خمس رحلات أخرى تنطلق من «المكان مول» يوميًّا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا، بينما تبدأ رحلات العودة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن سعر التذكرة للفرد الواحد 15 ريالًا للاتجاه الواحد.

وكشفت الهيئة أنها نقلت حتى اليوم نحو خمسة آلاف زائر لمقرّ المهرجان، وأن الحافلات المخصصة للمواطنين مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى.

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وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حدّدت آلية فرز المنقيات المشاركة في الفعاليات؛ محددة ثلاثة ألوان لهذه العملية هي: «الأخضر والأحمر والأصفر»؛ حيث تهدف الآلية إلى فرز الإبل المشاركة وتوزيعها في مجموعات قبل انتقالها للمهرجان.

يُذكر أن نادي الإبل قد دشّن في النسخة الحالية العديد من المزايا الهندسية والتكنولوجية في المنافسات، يأتي أبرزها الكشف عن سلالات الإبل بواسطة الحمض النووي «DNA»، والكشف عن حالات العبث بواسطة الأشعة والأجهزة التقنية المتطورة لأول مرة في مثل هذه المهرجانات.

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت في وقت سابق عن بدء التسجيل الإلكتروني لبيانات ملاك الإبل؛ استعدادًا لمشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وبدأ التسجيل من يوم السادس من فبراير الماضي، ويستمر لمدة شهرين؛ إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة، والذي يهدف لحصر جميع الإبل غير المرقمة.

ويستهدف تطبيق برنامج «ترقيم الإبل»، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشّي الأمراض.

