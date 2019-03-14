بالصور.. أمانة الطائف تغلق 33 مرفقًا تجاريًّا بالسيل الكبير

أزالت أمانة الطائف -ممثلةً في بلدية السيل الكبير- أشكالًا مختلفة من التشوُّه البصري بنطاق الفرع وبميقات قرن المنازل ضمن برنامج «لُحمة وطن»، الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوُّهات البصرية بالمواقع المحيطة بمواقيت الحج والعمرة ومداخل ومخارج المدينة والمواقع السياحية والطرق السريعة.

وأفاد بيانٌ أصدرته الأمانة، اليوم الخميس، بأن الحملة نفذت جولات متواصلة نتج عنها إغلاق لمحلات مخالفة عرضت الملابس والمعروضات خارج المحلات، بالإضافة إلى عملها بتراخيص منتهية ومخالفات أخرى شملت استغلال الأرصفة، وسوء النظافة، وبيع معروضات لا تشملها تراخيص النشاط.

وأضاف البيان أن المخالفات المضبوطة بلغت 39 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفيها، مع إلزامهم بتصحيح المخالفات، لافتًا إلى أنه جرى كذلك إغلاق 33 محلًّا مخالفًا بمواقع مختلفة بالسيل الكبير، مشيرًا إلى أنه جارٍ تصحيح أوضاعها حاليًّا.

وعملت أمانة الطائف، مؤخرًا، على تحسين أكثر من 257 موقعًا، وإزالة التشوُّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بكافة أشكال المعالجة الصحيحة للمشوهات، فضلًا عن عملها على رصد التشوُّهات البصرية عبر فرق ميدانية وآليات للرصد، بالإضافة إلى وضع خطط متواصلة لمعالجة التشوُّه البصري، وكذا تخصيص فريق لمعالجة أوضاع التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات، وتشديد العقوبات والجزاءات على غير المتجاوبين.