«أمن الطرق» تحذر قائدي المركبات بالرياض من الغبار والأتربة

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، تنبيهًا إلى قائدي المركبات بمنطقة الرياض، بتوخي الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ بسبب الأتربة والغبار والرؤية المحدودة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أمن الطرق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «تنبيه إلى مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا إلى الغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، الذي يحد مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا اليوم، بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة حتى الرياض، والخرج والقويعية، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية غير المستقرة، مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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كما وجه الإنذار المبكر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، تمتد في بعضها إلى صباح غد الجمعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- أن الحالة المناخية تُصيب مناطق «الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة»، وأجزاء من مناطق «الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير».

وأوضحت أنه يلي هذه الحالة انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة.