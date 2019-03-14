انت الان تتابع تفاصيل خبر الإنتربول يبدأ بملاحقة 20 متورطاً في مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 06:45 مساءً - أصدر الإنتربول الدولي، اليوم الخميس، نشرات حمراء لملاحقة 20 شخصاً يشتبه باشتراكهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر من العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة "دايلي صباح" المقرّبة من الحكومة التركية، فإن الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت نشرات حمراء لملاحقة 20 شخصاً، بناءً على طلب تركيا.

وقُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر الماضي، وتم التخلص من جثته، في حين تقول السعودية إنها تحاكم 11 متهماً في القضية في محاكمات سرية، في الوقت الذي ترفض تركيا هذه المحاكمات.

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وتتهم تقارير غربية ولي العهد السعودي بالضلوع في الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض بشدة وترفض تلك الاتهامات.

وأكدت الرئاسة التركية أن أنقرة ستخدم العدالة "بكل قوتها"، إلى حين العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمّن أعطوا أمر القتل.

وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده ستطالب عبر الإنتربول بإلقاء القبض على عدد من المتهمين، وفي مقدمتهم "رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد عسيري، وسعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان"، لتحويل الأمر إلى قضية دولية.