«الجبير» يلتقي المبعوث الأممي والبريطاني لسوريا

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، كلاً من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، والمبعوث البريطاني لسوريا. جاء ذلك على هامش مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة



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