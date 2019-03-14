شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. رئيس الأركان يطمئن على مصابي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ، اليوم الخميس، زيارة لمصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال زيارته للمصابين، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، واطمأن على حالتهم الصحية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة، بالتضحيات الغالية التى يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم أبناء جيش وطني مخلص، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن دينهم ووطنهم، ويضربون أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم، أكد المصابون أنهم مستمرون بردع كل معتدٍ، وأن أرواحهم فداء للوطن، كما أكدوا عزيمتهم وإصرارهم على حماية كل شبر من أرض الوطن والعودة من جديد بعد شفائهم مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف.