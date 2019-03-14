- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. تتويج الفائزين بمسابقة الأمير سلطان للقرآن لدول آسيان والباسفيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. تتويج الفائزين بمسابقة الأمير سلطان للقرآن لدول آسيان والباسفيك
متابعات الخليج 365 - أسماء العنزي - الرياض
اختتمت قبل قليل في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك وذلك في فندق الريتزكارلتون بإندونيسيا.
جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وعلى شرف وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الحاج لقمان حكيم سيف الدين، وبحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام ورئيس لجنة تحكيم المسابقة.
وقد بُدئ الحفل الخطابي للمسابقة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين كلمة أكد فيها حرص المملكة على دعم وتشجيع جميع المسابقات القرآنية في دول العالم أجمع.
بعد ذلك ألقى فضيلة رئيس لجنة التحكيم وإمام الحرم المكي الشيخ د/عبدالله بن عواد الجهني كلمة شكر فيها الحكومة الإندونيسية على تذليل الصعاب أمام هذه المناسبة القرآنية العظيمة، مشيداً بدور مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خدمة القرآن وأهله.
وبين وزير الشؤون الدينية خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عمق العلاقة المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقتها دولة إندونيسيا، شاكراً القيادة الحكيمة في البلدين على الجهود الحثيثة لتعميق ذلك.
ثم تم بعد ذلك إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تتويج الفائزين بمسابقة الأمير سلطان للقرآن لدول آسيان والباسفيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.