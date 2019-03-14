نظام نور النقل الخارجي 1440 | رابط استعلام عن نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات 

رابط نظام نور بالهوية النقل الخارجي 1440، حيث أعلنت وزارة التعليم عن رابط استعلام نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات للعام الجاري، والتي تم فتح التقديم علها نهاية شهر ربيع أول 1440، وتم تنفيذ إجراءات الجدول الزمنية لوزارة التعليم، حتى اليوم موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم من تشملهم الحركة، وتم بالفعل نشر إحصائيات النقل الخارجي، وتحديد فترة تقديم الاعتراضات والشكاوى من نتائج عدم الشمول للمعلمين والمعلمات.

تعتمد نتائج حركة النقل الخارجي بشكل نهائي عقب الانتهاء من فترة تقديم الاعنراضات والتي مدتها 10 أيام وفق جدول وزارة التعليم الزمني، غير أن وزارة التعليم أكدت فتح تلقى اضات حركة نقل المعلمين والمعلمات، بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 10 رجب 1440، على ان تعتمد النتائج بشكل نهائي يوم 19 رجب 1440، وهو مواعيد على مواعيد حركة النقل الخارجي المعلنة قبل سابق، ومن خلال رابط نظام نور بالهوية النقل الخارجي 1440 يمكن الاستعلام عن نتائج نقل المعلمين والمعلمات، لحين بدء تفعيل خاصة تقديم اعتراض.

استعلام نظام نور النقل الخارجي 1440

الموقع الإلكتروني التابع لخدمات شؤون المعلمين، كان يعتقد أنه سيكون هو الرابط الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية، غير أن بيان صدر قبيل دقائق من ظهور نتائج حركة النقل الخارجي أكد توفير النتائج على رابط نظام نور النقل الخارجي أو المعلمة، وتم نشر واحدةمن احصائيات نتيجة حركة النقل الخارجي وفق ما هو مدرج.

بلغت نسبة حركة النقل الخارجي للعام الجاري 19.73% من إجمالي عدد المتقدمين على الحركة، وهي نسبة قد تقارب مثيلتها العام الماضي، وبالتالي سيتضح أمام اسم المعلم أو المعلمة المرفوض طلبه سبب الاستبعاد، ليتثنى لهم تقديم اعتراض على نتيجة النقل الخارجي يو 10-7-1440.

رابط نظام نور بالهوية

الدخول على رابط نظام نور بالهوية من حساب تسجيل دخول المعلم أو المعلمة بالبيانات الخاصة، ومنها خدمات شؤون المعلمين الاستعلام بالسجل المدني عن نتيجة حرة نقل المعلمين والمعلمات.