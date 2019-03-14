شكرا لقرائتكم خبر عن مُتحدث أمن الدولة يكشف مهددات الأمن الوطني وسُبل مكافحتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

ألقى المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية، اليوم (الخميس)، محاضرة بعنوان «مهددات الأمن الوطني»، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

واشتملت المحاضرة على سرد تاريخي وعرض لأبعاد الأمن الوطني ومفاهيمه، والإشارة إلى الحركات المتطرفة وتوعية الشباب بأخطارها، والمهددات التي تواجه الأمن الوطني وإسهام الوعي في الحد من أخطارها، وسبل مكافحتها بالطرق الصحيحة.

كما اشتملت المحاضرة على مداخلات قيمة من عدد أعضاء هيئة التدريس، وعدد من المختصين من داخل الجامعة وخارجها.

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من جانبه، أشار مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني إلى أهمية الأمن، ما تعيشه البلاد في ظل القيادة الرشيدة من نعمة الأمن والأمان.

ونوه الدكتور السراني بأهمية المحاضرة والمحاضر الخبير الأمني، الذي يستعرض أمام الجامعة جهود الدولة ممثلة في رئاسة أمن الدولة للعمل مع الأجهزة المعنية لحفظ الأمن واستتبابه، لافتاً إلى أن الجامعة ممثلة في وحدة التوعية الفكرية تسعى عبر عدة برامج وأنشطة إلى التوعية والتثقيف والإعلاء من قيم المواطنة والانتماء، وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة.

وشهد الحفل حضوراً غفيراً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من شطري الطلاب والطالبات والضيوف.