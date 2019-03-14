شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُتابع سير العمل في فرع المالية.. وجهود الجمعيات الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس), مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة أسعد بن عبدالعزيز المرشد، بمناسبة إحالته للتقاعد، وجميل بن عثمان الدندني بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة.

وأعرب أمير الجوف عن شكره للمرشد على جهوده أثناء إدارته لفرع وزارة المالية في المنطقة، متمنياً له التوفيق، كما هنأ جميل الدندني بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والعاملين معه في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.

واستمع الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال، إلى شرح عن سير العمل في الفرع وما يُقدَّم للمواطنين من خدمات.

وأعرب الدندني عن شكره لأمير المنطقة على توجيهاته ومتابعته لأعمال الفرع، داعياً الله أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين والوطن والقيادة.

Advertisements

من جهة أُخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة سعدون بن أحمد الوشيح، وعدد من أعضاء أمانة المجلس.

واستعرض خلال اللقاء أعمال وأنشطة الجمعيات ودور المجلس التنسيقي في ذلك، حيث يوجد في المنطقة 34 جهة خيرية وتطوعية تُقدِّم خدماتها لمستفيدها ويعمل بها 400 موظفاً، مبيناً أن الجمعيات الخيرية تتلقى الدعم من 70 جهة داعمة، بالإضافة إلى مواردها المالية واستثماراتها.

وشدد الأمير فيصل بن نواف على ضرورة مواكبة عمل الجمعيات في المنطقة لرؤية المملكة 2030، ودعم التحول نحو الإنتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في أعمال الجمعيات الخيرية، مثمناً الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية وكل أعمال الخير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وأعرب الوشيح عن شكره لأمير منطقة الجوف على دعمه ومتابعته لأعمال الجهات الخيرية بالمنطقة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.