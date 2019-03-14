شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة: إصابة 9 طالبات في حريق بكلية البنات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد العدل (بريدة)أسفر اندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات ببريدة بمنطقة القصيم اليوم (الخميس) عن إصابة 9 طالبات، 4 حالات منهن متوسطة، ونقلن إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر. وعالجت الفرق الإسعافية في موقع الحادثة 4 حالات إصابتهن خفيفة، ونقلت حالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم.
وبحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الجعيثن تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغا أمس يفيد باندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة، على طريق أبوبكر الصديق.
وأوضح أن غرفة العمليات بالمنطقة وجهت 5 فرق إسعافية، وفرقتي عناية إلى الموقع، وصلت في 6 دقائق، بحضور كافة الجهات ذات العلاقة، بمشاركة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمدير الطبي والقائد الميداني.
كانت هذه تفاصيل خبر بريدة: إصابة 9 طالبات في حريق بكلية البنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.