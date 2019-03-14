شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة: إصابة 9 طالبات في حريق بكلية البنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (بريدة)

أسفر اندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات ببريدة بمنطقة القصيم اليوم (الخميس) عن إصابة 9 طالبات، 4 حالات منهن متوسطة، ونقلن إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر. وعالجت الفرق الإسعافية في موقع الحادثة 4 حالات إصابتهن خفيفة، ونقلت حالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم.

وبحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الجعيثن تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغا أمس يفيد باندلاع حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة، على طريق أبوبكر الصديق.

وأوضح أن غرفة العمليات بالمنطقة وجهت 5 فرق إسعافية، وفرقتي عناية إلى الموقع، وصلت في 6 دقائق، بحضور كافة الجهات ذات العلاقة، بمشاركة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ‏والمدير الطبي والقائد الميداني.