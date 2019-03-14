شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «منشآت» و«غرفة حائل» لتمكين ودعم «الصغيرة والمتوسطة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

وقَّعت «غرفة حائل» اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في قصر أجا.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار، وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سامي بن إبراهيم الحسيني، والأمين العام المكلف محمد سعيدان الشمري.

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واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود مع اللجان المختلفة والفعالة داخل «غرفة حائل» في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها، والتعاون في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية والتوعية وورش عمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس توقيع الاتفاقية حرص «منشآت» على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وعملها بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر، أن «منشآت» تهدف إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني لها ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية، إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.