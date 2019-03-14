دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «قطار الرياض» يعلن تفاصيل حريق محطة «المسار البرتقالي»

أوضح قطار الرياض، اليوم الخميس، تفاصيل اندلاع حريق في إحدى محطات المسار البرتقالي، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات بين العاملين بالموقع.

وأشار الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار الرياض)، أن حريقًا محدودًا اندلع صباح اليوم في سطح مدخل إحدى محطات المسار البرتقالي بالقرب من (مخرج 15)، نتج عنه تأثر أجزاء من المادة العازلة.

وأضاف قطار الرياض، أنه تمت مباشرة الحريق من قبل الدفاع المدني، وإخماد النيران، دون حدوث إصابات أو تأثير على أعمال الإنشاء في الموقع، ولله الحمد.

وكان مصدر أوضح لـ«عاجل»، أن أكثر من خمس فرق من مكافحة الحريق بالدفاع المدني باشرت الحادث فور وقوعه.

وأكد المصدر أن الحريق اندلع بمنطقة من المترو لا تزال قيد الإنشاء، خلف مسجد الراجحي، وبينت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع دخان كثيف في الجو.