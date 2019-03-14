ماذا حدث للسعودي ضحية الطائرة الإثيوبية لحظة تحطمها؟.. صور وموقع وجثمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد السفير السعودي في إثيوبيا، عبدالله العرجاني، أن المواطن السعودي سعد المطيري، ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة، لم يسقط من الطائرة لحظة تحطمها، بل بقي جسده داخلها حتى بعد وصولها إلى الأرض، وكان يجلس في المقاعد الخلفية تحديداً في الصف رقم 30.

وفي التفاصيل، أوضح السفير السعودي - عن وجود "تنسيق متواصل مع السلطات الإثيوبية لتسليمنا جثمان السعودي لإتمام إجراءات نقله".

واتجه شقيقه وعمه إلى المطار للاطلاع على صور وفيديوهات الرحلة والمسافرين أثناء عبورهم إحدى بوابات الصعود قبيل إقلاع الطائرة، ثم توجها إلى موقع سقوط الطائرة بإشراف من السلطات التي تتواجد في المكان.

كذلك نقلت إخبارية "العربية" عن مصادر أثيوبية، أنه سيتم اللجوء إلى تحليل الـDNA لكشف هوية بعض الضحايا، وطلبت السلطات الإثيوبية مزيداً من الوقت لإعداد سجلات الذين تم التعرف عليهم وفرزهم من بين الآخرين الذين لم يتسن لها معرفتهم، كما أوضحت المصادر أن وجود 157 ضحية من حوالي 35 دولة يعتبر أحد الأمور التي تسببت في تأخير تسليم الجثامين إلى عائلاتهم.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية ،الخميس، أن وفدًا إثيوبيًا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس للفحص.

ويأتي هذا التطور بعد أن رفض المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة، إذ قال المتحدث باسم المكتب جيرموت فريتاج: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".

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وكانت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" قد تحطمت يوم الأحد الماضي بعيد إقلاعها من العاصمة إديس أبابا، مما أدى إلى مقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها.

وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة من نفس الطراز، تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" قبالة سواحل إندونيسيا، بعد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، مما أودى بحياة 189 مسافرًا كانوا على متنها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أصدر أمس الأربعاء قرارًا طارئًا بمنع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و737 ماكس 9 من التحليق، في أكبر دلالة على القلق من عيوب تصنيع في هذين الطرازين.

وقبل ذلك، انضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى قرار إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737" لدى شركات الطيران المسجلة لديها، وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا، قد قررت منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها ومطاراتها.

كما أعلنت الإمارات والكويت وإثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب والهند، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.