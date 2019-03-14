شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال توصيلات الصرف الصحي وتشغيلها بحي الصفا 4 في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال أعمال تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات في حي الصفا 4 بمحافظة جدة.
وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن المشروع تضمن ثلاث مراحل بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، ويخدم ما يقارب 300 عقار، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ شبكة بطول 5 كم وسط تحديات ميدانية كبيرة نتيجة تجاورها لشبكات ومرافق خدمية هامة أخرى لقطاعات مختلفة بكثافة عالية، مشيراً إلى تضافر جهود فرق الشركة مع نظيراتها بالقطاعات الأخرى كفريق عمل واحد لإنجاز المشروع دون التأثير على الخدمات الأخرى.
وذكر المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المهندس حسن القرني، أن إدارة المشاريع بالشركة قامت بالإشراف على المشروع بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية التي نفذها المهندسون وطاقمها الفني، مبيناً أن المشروع نُفِّذ خلال 10 أشهر واكتمل قبل مدته التعاقدية المقدرة بـ12 شهراً، مؤكداً الانتهاء من جميع مراحل العمل، واستفادت العقارات المخدومة فعلياً من خدمة الصرف الصحي.
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