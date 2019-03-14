شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من كولونيا تحتوي على نسبة عالية من «الميثانول» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أصدرت هيئة الغذاء والدواء تحذيراً من كولونيا «FALCON 555 Cologen» بسبب إحتوائها على نسبة عالية من مادة «الميثانول» تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتنسق «الغذاء والدواء» مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم وشراء المنتجات من مصادر موثوقة.
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