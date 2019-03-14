شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «المعرض السعودي للطيران» يعكس مكانة المملكة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصف وزير النقل نبيل العامودي المعرض السعودي الدولي للطيران بالحدث المهم الذي يعكس مكانة المملكة العربية وصف وزير النقل نبيل العامودي المعرض السعودي الدولي للطيران بالحدث المهم الذي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية العالمية ومنصة مثالية للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية لأكثر من 750 جهة عالمية، بالإضافة لتوقيع الشراكات الناجحة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وقدم وزير النقل الشكر لكل من ساهم في إقامة وإنجاح هذا المعرض. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير نبيل العامودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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