كشف أسماء الناجحين بنتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية |رابط الاستعلام عن نتائج حركة...

نتيجة حركة التنقلات الخارجية 1440 ، هي الأكثر بحثاً اليوم في المملكة العربية السعودية ، حيث ينتظر الآلاف اليوم الخميس 14 مارس 2019 ، نتيجة أسماء حركة التنقلات الدخلية والخارجية ،وذلك طبقاً لما ذكرته وزاراة التربية والتعليم بعد غلق باب التقديم علي موقع نور، الذي اصبح بدون رقم سري لتسهيل حصول الطلاب علي البيانات المطلوبة برقم الهوية الخاص بولي الأمر فقط .

https://arb4host.net/news/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7/

ويمكن لجميع المتقدمين متابعة ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 ، وذلك عبر موقع نور ، والذي يتيح الاستعلام عنها برقم الهوية الوطنية ، وقد بدأت تسجيل رغبات التنقل الخارجي والداخلي سيبدأ في 21 جمادى الأولى، وقد تم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل في 2 جمادى الآخرة وتم إعلان النتيجة اليوم الخميس 14 من رجب 1440 هـ .

طريقة الدخول علي موقع نور

**كتابة اسم المستخدم والرقم السري

**إختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

**إختيار الفصل الدراسي.

**إختيار النظام الدراسي.

**إدخال الإدارة التعليمية.

**إدخال اسم المدرسة.

**إدخال الصف والقسم.

**إدخال اسم الطالب.

** اضغط على استعلام عن النتيجة.